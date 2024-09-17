وزارة الصحة اللبنانية طلبت من المستشيفات الاستنفار لتلبية الطوارئ الصحية وعلاج الإصابات بعد انفجار أجهزة لاسلكية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 17 2024 - 17:32

وزارة الصحة اللبنانية طلبت من المستشيفات الاستنفار لتلبية الطوارئ الصحية وعلاج الإصابات بعد انفجار أجهزة لاسلكية

منذ 32 mins 17 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة