وزارة الصحة اللبنانية طلبت من المستشيفات الاستنفار لتلبية الطوارئ الصحية وعلاج الإصابات بعد انفجار أجهزة لاسلكية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 17:32
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وزارة الصحة اللبنانية طلبت من المستشيفات الاستنفار لتلبية الطوارئ الصحية وعلاج الإصابات بعد انفجار أجهزة لاسلكية
منذ 32 mins
17 September، 2024
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