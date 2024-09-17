الرئيس ميقاتي تبلغ بالحوادث الامنية وطلب من وزير الصحة استنفار كل أجهزة الوزارة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 17:32

الرئيس ميقاتي تبلغ بالحوادث الامنية وطلب من وزير الصحة استنفار كل أجهزة الوزارة

منذ 46 mins 17 September، 2024
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