مراسل المنار: الطيران المسيّر الصهيوني أغار على مدينة الخيام في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 17:32

مراسل المنار: الطيران المسيّر الصهيوني أغار على مدينة الخيام في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 17 September، 2024
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