قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة جلبون شرق جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 03:42
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قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة جلبون شرق جنين
منذ 58 mins
17 September، 2024
عاجل
الضفة الغربية
جنين
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