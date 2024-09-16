المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الصهيوني جنوب لبنان

تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وردا على العدوانية الصهيونية التي تستهدف السيادة اللبنانية.

وفي السياق، استهدف مجاهدو المقاومة موقع المطلة بالاسلحة الصاروخية واصابوه اصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية تموضعات لِجنود العدو في محيط ‏موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة. وبقذائف المدفعية استهدف المجاهدون موقع بركة ‏ريشا .

وأيضا شنت المقاومة هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على تجمع ‏لِجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة.‏

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة مرابض مدفعية ‏العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية انتشاراً لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة متات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

كما استهدفت مجاهدو المقاومة موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

و استهدفت المقاومة موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الرشاشة وأصابته إصابةً مباشرة.‏

ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا، ‏استهدفت المقاومة ثكنة راميم بِصليةٍ من صواريخ ‏الكاتيوشا.‏

و بمزيد من الفخر والإعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد إبراهيم ياسين “مجاهد” مواليد عام ١٩٩٣ من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

إصابة مسعِفَيْن من الدفاع المدني- كشافة الرسالة

ونتيجة الإعتداءات الصهيونية أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أن مسعِفين اثنين من الدفاع المدني – كشافة الرسالة أصيبا بجروح طفيفة لدى استهداف العدو “الإسرائيلي” لفريقهم بقذيفة هاون فيما كان الفريق يقوم بواجبه الإنساني لتفقد آثار الغارة التي كان قد شنها العدو على بلدة طيرحرفا.

وقد نُقِل المسعفان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي هذا الإطار، شجبت وزارة الصحة العامة “إصرار العدو الإسرائيلي على استهداف فرق الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، رغم أن القانون الدولي والأعراف المتبعة في الحروب تحرم هكذا اعتداءات وتجرمها”، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي والهيئات الصحية الدولية بـ”اتخاذ موقف واضح يندد بهذه العدوانية التي لا تترك مكاناً لانجاز مهام إنسانية صحية ضرورية وطارئة”.

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية