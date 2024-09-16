عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 15-09-2024، وفقًا للآتي:



1- استهداف مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في ثكنة “راوية” بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدة الصرفند.

2- الساعة 06:45 استهداف منظومة‎ ‎فنية‎ ‎في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

3- الساعة 07:50 استهداف تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية وتحقيق فيه إصابات مؤكدة.

4- الساعة 11:20 استهداف التجهيزات التجسسية ‏في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخٍ موجه أصابها بشكلٍ مباشر مما ‏أدى إلى تدميرها.

5- الساعة 16:05 استهداف مرابض العدو الإسرائيلي في ‏الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

6- الساعة 17:15 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع راميا بصاروخٍ موجه أصابها بشكلٍ مباشر مما أدى إلى تدميرها.‏

7- الساعة 17:30 استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.‏

8- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة شلومي بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

9- شَن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات ‏الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن، استهدفت أماكن ‏تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى، كردٍّ على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع ليل أمس والذي أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين بينهم ‏أطفال.

10- الساعة 19:20 استهداف مرابض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي