مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بثلاثة صواريخ استهدفت اطراف بلدة راشيا الفخار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 15:16
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مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بثلاثة صواريخ استهدفت اطراف بلدة راشيا الفخار
منذ 38 mins
15 September، 2024
عاجل
بلدة راشيا الفخار
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