مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بثلاثة صواريخ استهدفت اطراف بلدة راشيا الفخار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 15:16

مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بثلاثة صواريخ استهدفت اطراف بلدة راشيا الفخار

منذ 38 mins 15 September، 2024
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