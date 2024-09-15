إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في كفار يوفال في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 13:24
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القوات اليمنية: العملية النوعية في يافا تأتي في إطار المرحلة الخامسة وهي تتويج لجهود القوة الصاروخية بتطوير التقنيات
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جيش العدو نفى إلقاء منشورات تدعو لإخلاء قرى في جنوب لبنان وزعم أنها مبادرة مستقلة لقائد لواء في القيادة الشمالية
الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة
إعلام العدو: آلاف المتظاهرين في القدس وحيفا وهرتسليا وتل أبيب وبئر السبع ورعنانا للمطالبة بإعادة الأسرى في قطاع غزة
القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي جديد ضد هدف عسكري في منطقة يافا في فلسطين المحتلة
القوات المسلحة اليمنية: الصاروخ قطع مسافة 2040 كلم بـ11 دقيقة ونصف الدقيقة ووصل إلى هدفه وأخفق العدو باعتراضه
القوات اليمنية: الصاروخ تسبب بحالة من الخوف والهلع وأجبر أكثر من مليوني صهيوني على الهروب للملاجئ لأول مرة بتاريخ العدو
الرئيس نبيه بري بمناسبة المولد النبوي الشريف: فلسطين والجنوب هما القياس والمقياس للحق في مواجهة الباطل
الرئيس بري: ليكن المولد هذا العام عملًا وجهادًا لاستيلاد قيم الوحدة والتراحم والتلاقي فهي سبيل الخلاص للوطن والإنسان
حرب الإبادة الجماعية الصهيونية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ345 على التوالي وتوقع 41206 شهداء و95337 جريحًا
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدًا و57 جريحًا
مصادر طبية فلسطينية: 12 شهيدًا في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم
جيش الاحتلال يواصل إغلاق معابر غزة لليوم الـ132 مانعًا دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وسفر الجرحى والمرضى للعلاج
كتائب القسام: استهدفنا في عملية مركبة جرافة D9 وناقلة جند شرق رفح بقذائف الياسين 105 وأوقعنا أفرادهما بين قتيل وجريح
الحشد الشعبي في العراق فجر مضافة لـ"داعش" و4 عبوات كانت تعيق تقدم قواته ضمن عمليات "محمد رسول الله" في صحراء نينوى
إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في كفار يوفال في إصبع الجليل
منذ 36 mins
15 September، 2024
عاجل
إصبع الجليل
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