الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 41182 شهيداً و95280 جريحاً منذ السابع من أكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 14:06

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 41182 شهيداً و95280 جريحاً منذ السابع من أكتوبر الماضي

منذ 20 mins 14 September، 2024
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