البيت الأبيض: لا تغيير في موقفنا بشأن عدم استعمال الصواريخ بعيدة المدى داخل روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 20:28

البيت الأبيض: لا تغيير في موقفنا بشأن عدم استعمال الصواريخ بعيدة المدى داخل روسيا

منذ 1 ساعة 13 September، 2024
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