مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة جوية استهدفت بلدة بليدا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 18:50

مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة جوية استهدفت بلدة بليدا

منذ 26 mins 13 September، 2024
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