مراسل المنار: الطائرات الحربية المعادية شنت غارتين استهدفتا بلدة الجبين وأطراف بلدتي زبقين ومجدل زون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 18:48

مراسل المنار: الطائرات الحربية المعادية شنت غارتين استهدفتا بلدة الجبين وأطراف بلدتي زبقين ومجدل زون

منذ 36 mins 13 September، 2024
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