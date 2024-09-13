لماذا تنفجر بطارية السيارة؟

أفاد فاديم ستريليتسكي مدير قسم الإصلاح الميكانيكي في شركة Avilon Kia بأن الخلل في عمل المولد الكهربائي يمكن أن يسبب انفجار بطارية السيارة.

ووفقا له، يمكن أن يؤدي الخلل في مولد التيار الكهربائي، إلى انتاج تيار شدته أعلى من المطلوب، ما يؤدي إلى تسخين المحلول الحمضي في البطارية وبالتالي انفجارها وتلف طلاء جسم السيارة.

ويقول: “السبب الرئيسي لانفجار بطارية السيارة هو الحمل الزائد، حيث إنه عندما يولد المولد تيارا متزايدا، تتكون غازات داخل البطارية يمكن أن تشتعل وتنفجر البطارية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتسبب في تلف الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في السيارة الحساسة جدا لتغيرات الجهد الكهربائي”.

ويمكن أن يكون السبب وجود عيب في تصنيع البطارية مثل شقوق غير مرئية أو حدثت نتيجة تجمد المحلول الذي فيها (في الشتاء)، ما يؤدي إلى زيادة الضغط بداخلها وبالتالي حدوث تشققات في جسم البطارية أيضا.

ويشير الخبير، إلى أن حمض الكبريتيك يشكل 35 بالمئة من محلول البطارية. وهذا الحمض قوي جدا يمكن أن يسبب الحروق إذا لامس الجلد وحتى التسمم عند استنشاق أبخرته. كما يسبب تلف العديد من المواد، مثل الأقمشة والأصباغ وغير ذلك.

المصدر: روسيا ايوم