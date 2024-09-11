‫إعلام العدو: مروحية “بلاك هوك” المتحطمة جنوب غزة تشكل  ‫العمود الفقري لمروحيات النقل والإنقاذ في الجيش “الإسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 11:22

‫إعلام العدو: مروحية “بلاك هوك” المتحطمة جنوب غزة تشكل  ‫العمود الفقري لمروحيات النقل والإنقاذ في الجيش “الإسرائيلي”

منذ 15 mins 11 September، 2024
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