مدفعية العدو الاسرائيلي استهدفت منطقتي السودانية وبيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 22:04

مدفعية العدو الاسرائيلي استهدفت منطقتي السودانية وبيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة

منذ 34 mins 10 September، 2024
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