وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 41020 شهيداً و94925 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 14:24

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 41020 شهيداً و94925 جريحاً

منذ 51 mins 10 September، 2024
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