المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: التحقيقات تظهر أن الاحتلال استخدم قنابل أميركية في مجزرة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 12:54

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: التحقيقات تظهر أن الاحتلال استخدم قنابل أميركية في مجزرة خانيونس

منذ 19 mins 10 September، 2024
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