المكتب السياسي لأنصار الله يدين المجزرة المروعة في مواصي خان يونس ويدعو الدول العربية والإسلامية إلى القيام بمسؤولياتهم والتصدي المباشر للعدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 10 2024 - 11:22

المكتب السياسي لأنصار الله يدين المجزرة المروعة في مواصي خان يونس ويدعو الدول العربية والإسلامية إلى القيام بمسؤولياتهم والتصدي المباشر للعدو الصهيوني

منذ 12 mins 10 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة