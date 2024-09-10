إعلام العدو: للصهيونية أيضًا تاريخ انتهاء صلاحية نحن نعيش في وضع “النازحين” منذ عام حيث أصبحت المطلة مستعمرة أشباح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 09:50

إعلام العدو: للصهيونية أيضًا تاريخ انتهاء صلاحية نحن نعيش في وضع “النازحين” منذ عام حيث أصبحت المطلة مستعمرة أشباح

منذ 8 mins 10 September، 2024
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