إعلام العدو: استأجرنا منزلاً وانتقلنا واشترينا المعدات لقد بدأنا حياة جديدة في مكان جديد هل سنعود بعد عامين؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 09:50

إعلام العدو: استأجرنا منزلاً وانتقلنا واشترينا المعدات لقد بدأنا حياة جديدة في مكان جديد هل سنعود بعد عامين؟

منذ 8 mins 10 September، 2024
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