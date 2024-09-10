صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: عشنا في المطلة ونحن نعلم أن هناك جيشًا يحمينا وحكومة تعتني بنا، كيف سنعود ونحن لا نثق بالجيش؟ تخلت الحكومة عن الشمال، لقد نسيتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 09:50

صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: عشنا في المطلة ونحن نعلم أن هناك جيشًا يحمينا وحكومة تعتني بنا، كيف سنعود ونحن لا نثق بالجيش؟ تخلت الحكومة عن الشمال، لقد نسيتنا

منذ 18 mins 10 September، 2024
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