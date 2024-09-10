هيئة البث الصهيونية: غالانت أخبر عائلات الجنود المختطفين في غزة أنه بالرغم من الاتفاق على 90% من البنود ولكننا نفشل في التوصل إلى تسوية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 09:50

هيئة البث الصهيونية: غالانت أخبر عائلات الجنود المختطفين في غزة أنه بالرغم من الاتفاق على 90% من البنود ولكننا نفشل في التوصل إلى تسوية

منذ 19 mins 10 September، 2024
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