مراسل المنار: غارة معادية تستهدف بلدة خربة سلم جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 20:52

مراسل المنار: غارة معادية تستهدف بلدة خربة سلم جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 8 September، 2024
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