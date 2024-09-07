اعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ في منطقة ميرون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 14:04
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع حدب يارون بقذائف المدفعية
مراسل المنار: اطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على اطراف كفرشوبا جنوب لبنان
مراسل المنار: 33 إصابة جراء قصف مدفعي صهيوني على مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
استطلاع رأي نقلته القناة 12 الصهيونية: 60% من "الإسرائيليين" يرون أن إبرام صفقة أهم من البقاء في محور فيلادلفيا
الرئيس السابق لجهاز الشاباك الصهيوني: إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا هدفه الحفاظ على حكومته فقط
تواصل الإقتراع في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية التي يتنافس فيها الرئيس عبد المجيد تبون وعبد العالي شريف ويوسف أوشيش
سرايا القدس: المقاومة مستمرة بالدفاع عن مخيمات ومدن الضفة والوحدة الميدانية ستبقى منطلقا أساسياً للعمل المقاوم
صحيفة "اسرائيل اليوم" عن ضابط صهيوني كبير: العمليات التي شهدناها مؤخراً في الضفة الغربية تمثل إشكالاً كبيراً
استطلاع رأي نقلته القناة 12 الصهيونية: 60% من "الإسرائيليين" يرون أن إبرام صفقة أهم من البقاء في محور فيلادلفيا
الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلة فلسطينية (13 عاماً) برصاص الإحتلال في بلدة قريوت قضاء نابلس
المقاومة الاسلامية: قصف قاعدة جبل نيريا أتى رداً على اعتداءات العدو خصوصاً على بلدة فرون
مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية أغارت على حرج بلدة كونين وعلى وادي السلوقي عند أطراف بلدة قبريخا جنوب لبنان
المتحدث باسم جيش العدو: تم إطلاق 30 صاروخاً من الأراضي اللبنانية
إذاعة جيش العدو: إصابة مبنى في شلومي واندلاع حريق في ليمان بالجليل الغربي عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: العدو يزداد ضعفاً والمقاومة ازدادت قوة ولا تؤخذ بالتهويلات
مراسل المنار: 5 شهداء وعدد من المصابين بقصف صهيوني استهدف تجمعاً للمواطنين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مراسل المنار: 4 شهداء و10 إصابات جراء استهداف الاحتلال شقة بمخيم البريج وسط قطاع غزة
مراسل المنار: شهيدتان "سيدة وطفلة" جراء قصف صهيوني لشقة سكنية بمنطقة النصر غربي مدينة غزة
شملت الاقتحامات نابلس ورام الله والرام وسبسطية وقوصين وبيتا وبدرس والسموع وباقة الحطب ورافات وبيتونيا وكفر عبوش وجيوس
الرئيس السابق للشاباك: "إسرائيل" ليست مؤهلة لحروب طويلة وكان ينبغي أن تنتهي هذه الحرب منذ وقت طويل
قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: ايران استهدفت 12 سفينة تابعة للكيان الصهيوني بفترة ادارة دونالد ترامب
مراسل المنار: زلزال في تركيا بقوة 5 درجات مركزه منطقة بازارجيك بولاية كهرمان مرعش ولم يبلغ حتى الآن عن خسائر بشرية
اعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ في منطقة ميرون
منذ 21 mins
7 September، 2024
عاجل
ميرون
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