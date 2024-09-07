المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة “جبل نيريا” بصليات من صواريخ الكاتيوشا

استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة جبل نيريا (مقرّ ‏قيادي كتائبي تشغله حاليًّا قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وفي ما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‌‌‏اعتداءات العدوّ “الإسرائيلي” على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصًا الاعتداء الأخير ‏على بلدة فرون، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 7 – 9 – 2024 قاعدة جبل نيريا (مقرّ ‏قيادي كتائبي تشغله حاليًّا قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 7 – 9 – 2024‏

‏03 ربيع الأول 1446 هـ

ونفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 06-09-2024، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌، وردا على العدوانية الصهيونية باتجاه لبنان.

وجاءت عمليات المقاومة وفق الآتي:

1- الساعة 09:30 استهداف موقع ‏معيان باروخ بمحلقة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.

2- الساعة 12:25 استهداف ثكنة زبدين بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 12:15 استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‌‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

4- الساعة 12:25 استهداف موقع رويسة القرن بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 12:15 استهداف التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

6- شن هجوم جوي بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على تموضوعات لقوات العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة أبيريم حيث أصابت أهدافها بدقة، كردٍّ على ‌‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاغتيال الذي نفذه في بلدة ‏كفرا.

7- الساعة 15:55 استهداف مبنى يستخدمه ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية