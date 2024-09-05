خليل الحية يثبّت قواعد التفاوض

حمّلَ عضوُ المكتبِ السياسي لحركة حماس ورئيسُ وفدِها المفاوض خليل الحية كيانَ الاحتلالِ والادارةَ الاميركيةَ مسؤوليةَ فشلِ المفاوضات .

وفي كلمةٍ له اعلنَ الحية اعادةَ التواصلِ مع مختلفِ اطرافِ التفاوضِ لتوضيحِ موقفِ الحركة والتأكيدِ بأنَّ أيَّ اتفاقٍ يجبُ ان يتضمنَ وقفاً شاملاً للعدوان وانسحاباً كاملاً من قطاعِ غزة بما فيه محورُ فلاديلفيا ومعبرُ رفح مشدداً على ضرورةِ الزامِ الحكومةِ الصهيونيةِ بالتوافقِ على ما تمَ الاتفاقُ عليه وليس العودةَ الى نقطةِ الصفر وفقَ رغبةِ نتنياهو للذهابِ الى حربٍ اقليميةٍ تُحرقُ المنطقة.

المصدر: قناة المنار