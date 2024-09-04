مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني تستهزف اطراف بلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 20:46
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المقاومة الإسلامية: أدخلنا على جدول نيراننا مستعمرة نؤوت مردخاي وقصفناها للمرة الأولى بصليات من صواريخ الكاتيوشا
المقاومة قصفت نؤوت مردخاي ردا على الاعتداءات على بلدات مركبا وطلوسة والقنطرة وقبريخا واستشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين
المقاومة الاسلامية: استهداف بيت هلل وديشون جاء ردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية خاصة عيتا الشعب والخيام
المقاومة الإسلامية استهدفت موقعي رويسات العلم والسماقة في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابتهما إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعا لجنود العدو في ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة
القناة 12 العبرية: تُظهر بيانات المجالس المحلية في الشمال أن مئات العائلات هجرت الجليل
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 42 شهيداً و107 إصابات خلال 24 ساعة
كتائب شهداء الاقصى: قصفنا بصواريخ 107 مقر القيادة والسيطرة على خط الإمداد في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة
قوات الاحتلال تواصل عمليتها العسكرية الواسعة في مدن شمال الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها لليوم الـ8 على التوالي
سرايا القدس-كتيبة طولكرم: تفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة D9 للعدو في مخيم نور شمس وإصابتها إصابة مباشرة
قوات العاصفة -كتيبة طولكرم: مجاهدونا أمطروا قوات مشاة العدو بمحور الشهداء والسوالمة بالرصاص محققين إصابات مباشرة
إعلام العدو: مقتل جندي وإصابة 5 آخرين خلال العملية العسكرية في جنين
إعلام العدو: العبوات الناسفة في مخيمات شمال الضفة تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر رغم استخدامه آليات ثقيلة
الجهاد الإسلامي: توسيع الاحتلال عدوانه إلى مختلف مناطق الضفة المحتلة لن يحقق أهدافه في كسر صمود ومقاومة شعبنا
حركة حماس: تفشّي الأمراض المُعدية بشكل كبير في سجون الاحتلال هو دليل جديد على حجم الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى
حركة حماس: نطالب المنظمات الدولية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من عذابات داخل سجون الاحتلال
زعيم المعارضة الصهيونية لابيد: حان الوقت لتغيير الحكومة وإنهاء الحرب
ان بي سي: زوجة أحد المحتجزين الستة القتلى رفضت مقابلة نتنياهو
إعلام العدو: رئيس قسم الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية درور اساراف استقال من منصبه في إطار موجة الإستقالات
مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني تستهزف اطراف بلدة حولا
منذ 34 mins
4 September، 2024
عاجل
بلدة حولا
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