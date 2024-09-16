مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية شنت غارة جوية استهدفت بلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 20:00

مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية شنت غارة جوية استهدفت بلدة حولا

منذ 24 mins 16 September، 2024
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