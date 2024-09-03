سرايا القدس – كتيبة جنين: يواصل مقاتلونا خوض معارك ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي بمحاور القتال ويمطرون القوات المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 23:10

سرايا القدس – كتيبة جنين: يواصل مقاتلونا خوض معارك ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي بمحاور القتال ويمطرون القوات المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة

منذ 1 ساعة 3 September، 2024
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