القيادي في حماس أسامة حمدان: الأسرى إما قتلوا في قصف إسرائيلي أو برصاص إسرائيلي أو خلال اشتباكات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 23:10

القيادي في حماس أسامة حمدان: الأسرى إما قتلوا في قصف إسرائيلي أو برصاص إسرائيلي أو خلال اشتباكات

منذ 1 ساعة 3 September، 2024
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