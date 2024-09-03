مراسل المنار: المدني الجريح من بلدة إبل السقي متعاقد مع قوات اليونيفل ويعمل “مزين شعر” وكان ينتظر في سيارة رابيد خاصة قرب “مثلث ابو زينب” مقابل مستعمرة المطلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 14:22

مراسل المنار: المدني الجريح من بلدة إبل السقي متعاقد مع قوات اليونيفل ويعمل “مزين شعر” وكان ينتظر في سيارة رابيد خاصة قرب “مثلث ابو زينب” مقابل مستعمرة المطلة

منذ 52 mins 3 September، 2024
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