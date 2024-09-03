كتائب شهداء الأقصى – نابلس: خاض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة لمخيم بلاطة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 10:22

كتائب شهداء الأقصى – نابلس: خاض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة لمخيم بلاطة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة

منذ 2 ساعة 3 September، 2024
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