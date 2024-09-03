الجزائريون المقيمون في الخارج يبدؤون عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم انطلاق تصويت المواطنين الجزائريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية للبلاد للعام 2024.

وقالت السلطة في بيان نقلته وسائل إعلام جزائرية: “تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن افتتاح مكاتب التصويت ابتداء من تاريخ الإثنين الـ 2 من أيلول لإدلاء الناخبات والناخبين المقيمين بالخارج بأصواتهم”.

وحسب البيان تتم العملية عبر مكاتب التصويت التابعة لمراكز الاقتراع الموزعة عبر المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، وتستمر حتى السبت المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه يتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ويوسف أوشيش، وعبد العالي حساني شريف.

وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة للجالية الجزائرية بالخارج تضم 865490 /ناخباً 45 بالمئة نساء و 55 بالمئة رجالاً.

ويشارك الجزائريون المقيمون في الخارج بالانتخابات الرئاسية عبر117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، 30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، 22 بالدول العربية، 21 بالدول الإفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا.

المصدر: مواقع