مخابرات الاحتلال تسلم خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري استدعاء للتحقيق في مركز “المسكوبية” بالقدس المحتلة بعد اقتحام منزله – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 10:22

مخابرات الاحتلال تسلم خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري استدعاء للتحقيق في مركز “المسكوبية” بالقدس المحتلة بعد اقتحام منزله

منذ 2 ساعة 3 September، 2024
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