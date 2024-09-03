صحيفة “معاريف” العبرية: لقد امتنع عن فعل الشيء نفسه طوال فترة حكمه البالغة 15 عامًا ما الذي تغير الآن كيف أصبحت فيلادلفيا صخرة وجودنا؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 01:06

صحيفة “معاريف” العبرية: لقد امتنع عن فعل الشيء نفسه طوال فترة حكمه البالغة 15 عامًا ما الذي تغير الآن كيف أصبحت فيلادلفيا صخرة وجودنا؟

منذ 18 mins 3 September، 2024
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