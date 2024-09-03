صحيفة “معاريف” العبرية: يبدو أن رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” يعاني من مشكلة صغيرة في الذاكرة ربما بسبب عمره ربما بسبب ضغوط الحرب ربما بسبب ساعات العمل الطويلة لقد تجنب رئيس الوزراء وخاف وتردد وأعاق احتلال محور فيلادلفيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
صحيفة “معاريف” العبرية: يبدو أن رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” يعاني من مشكلة صغيرة في الذاكرة ربما بسبب عمره ربما بسبب ضغوط الحرب ربما بسبب ساعات العمل الطويلة لقد تجنب رئيس الوزراء وخاف وتردد وأعاق احتلال محور فيلادلفيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من الحرب