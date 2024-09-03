فرانشيسكا ألبانيز: عنف الإبادة الجماعية الذي ترتكبه إسرائيل قد يمتد من غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ككل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 01:04

فرانشيسكا ألبانيز: عنف الإبادة الجماعية الذي ترتكبه إسرائيل قد يمتد من غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ككل

منذ 38 mins 3 September، 2024
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