عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 02-09-2024، وفقًا للآتي:
1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
2- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
3- الساعة 10:10 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
4- استهداف مستعمرات عين يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء صباح اليوم على بلدة الناقورة.
5- الساعة 15:55 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
6- الساعة 15:55 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
7- استهداف مستعمرات عين يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء صباح اليوم على بلدة الناقورة.
8- الساعة 18:20 استهداف موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
9- الساعة 18:50 استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي