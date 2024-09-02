سرايا القدس – كتيبة طولكرم: تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آلية عسكرية صهيونية في محور الخدمات في مخيم طولكرم محققين إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 2 2024 - 21:44

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آلية عسكرية صهيونية في محور الخدمات في مخيم طولكرم محققين إصابة مباشرة

منذ 48 mins 2 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة