‫تظاهرة ضخمة للمستوطنين في تل أبيب تطالب نتنياهو بصفقة ‫تبادل أسرى وتتهمه بعرقلتها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 20:00

‫تظاهرة ضخمة للمستوطنين في تل أبيب تطالب نتنياهو بصفقة ‫تبادل أسرى وتتهمه بعرقلتها

منذ 8 mins 2 September، 2024
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