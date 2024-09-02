عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 2 أيلول/سبتمبر 2024

العناوين

الأخبار:

– بري يستبق حراك «الخماسية» باختبار «المعارضة»

– مشروع موازنة 2025: العودة إلى العجز والاقتراض

– الغياب التام للكهرباء يهدّد الأعمال الصغيرة: «الكحل أحـسن من العمى»

– وقائع من يوميات جبهة الإسناد | قيود غير مسبوقة: كيف تتصرف المقاومة وكيف يتكيّف العدوّ؟

– عودة الجثث الستّ: نقطة تحوّل في “إسرائيل”

– أوسع احتجاج منذ بدء الحرب: «الجثث الستّ» تهزّ إسرائيل

– المقاومة تعدّل استراتيجيتها: لا هدايا مجانية لنتنياهو

البناء:

-حكومة نتنياهو تواجه غضب «إسرائيل»: 300 ألف في “تل أبيب” نحو إضراب مفتوح

– المقاومة تفاجئ الاحتلال بالعمليات النوعية في الضفة الغربية… وتعد بالاستشهادية

– بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر: إذا سقطت غزّة سقطت الأمة… ووقع التقسيم

– المقاومة الفلسطينية تحمّل الاحتلال والإدارة الأميركية مسؤولية قتل الأسرى

– سجال بين نتنياهو وغالانت بشأن فيلادلفيا والكيان غارق بالإضرابات والتظاهرات

الجمهورية:

– تحريك رئاسي بالوقت الضائع.. الحوار قبل الرئاسة أو بعدها

– تحريك خماسي خجول للاستحقاق الرئاسي.. يواكبه تصعيد داخلي

– كواليس التفاوض أقوى من قرقعة السلاح

اللواء:

– الحل «الجنوبي» يعود إلى الواجهة.. وهوكشتاين يحضِّر تفاهمًا حول الـ1701

– تشاور بلا طاولة هل يكون الحل الوسط؟

-«صُدفة» تزامن التجديد لليونيفيل مع حراك الخماسية الرئاسي

– حرب غزّة وتحوُّلات المساندة اللبنانية!

– نتنياهو بلا إستراتيجية.. والرئاسة ضحية الإنقسامات الخلافية

– “إسرائيل” تنتفض بوجه نتنياهو: تظاهرات ضخمة وإضراب عام

الديار :

– العثور على 6 جثث لأسرى لدى حماس مقتولين يُحدث زلزالًا في «إسرائيل»

– لقاء الشويفات المرتقب… الدلالات والرسائل

– حزب الله لم يُطمئن “الإسرائيلي”… يكفي أنّه جنب لبنان الحرب الشاملة

النهار:

– التصعيد في الضفة الغربية كرة نار متدحرجة من الشمال إلى الجنوب

– بري مطمئن إلى النصاب لمبادرته وينتظر جعجع

– ارتياب بقدرة الخماسية في ظروف متحولة

– واشنطن تمدّد مفاوضات غزّة و”إسرائيل” تخنق الضفة… حرب الجنوب المفتوحة تُبعد التسوية وتهدّد لبنان؟

الاسرار

البناء:

خفايا

– قال دبلوماسي غربي سابق عمل في كيان الاحتلال لسنوات في ندوة أقامها أحد مراكز الدراسات الغربية حول مستقبل الحرب قبل شهور، إن العد التنازلي للحرب يبدأ بالنسبة لـ “تل أبيب” عندما يتحقق اليأس من ردع حزب الله أو عندما يُعلن الإضراب المفتوح طلبًا لوقفها، وإذا تزامن تحقق الشرطين تتسارع الأمور نحو وقف الحرب.

كواليس

– قال مسؤول فلسطيني بارز إنّ كيان الاحتلال حقق للمقاومة من حيث لا يدري شرطين كبيرين للنهوض لا إمكانية لتحقيقهما بالنشاط السياسي، الأول هو وأد الفتن المذهبيّة التي تلقت إصابة بالغة مع طوفان الأقصى ووحدة وتنوّع قوى المقاومة مذهبيًا، والثاني هو الوحدة الوطنية الفلسطينية التي لن تتحقق إلا في اتساع معركة الضفة الغربيّة وعلى إيقاعها.

اللواء:

همس

– يعتبر مسؤول بارز أن أحد السفراء تسرَّع بالإعلان قرب عودة الخماسية إلى إستئناف تحركها، لأن الظروف التي فرضت تعليق الإتصالات مازالت قائمة ولم تتغيّر!

غمز

– لم يُفلح نائب سابق في تطويق زيارة رئيس تيار سياسي مثير للجدل إلى منطقته، ووجَّه الأخير صواريخ إنتقادية عنيفة ضد الأول !

لغز

– لم يُعرف مصير الإخبار الذي قدَّمه رئيس الحكومة للنيابة العامة للتحقيق بظروف تعطيل معامل الكهرباء وغرق لبنان في العتمة الشاملة!

الجمهورية:

– عاد الحديث عن ملف حيوي كبير إلى التداول بقوة، ولكن بلا أي معطى حقيقي أو جدي.

– وصف دبلوماسي رفيع أنّ “إسرائيل” و”أعداءها” دخلوا في حرب استنزاف من الآن وحتى استحقاق كبير في دولة عظمى.

– أكّدت مصادر غربية محايدة إصابة قاعدة عسكرية “إسرائيلية” حساسة إصابات مباشرة بـ 6 مسيّرات أطلقها حزب الله الأسبوع الماضي.

المصدر: صحف