قوات العدو الاسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها بلدة إماتين شرق قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 04:34

قوات العدو الاسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها بلدة إماتين شرق قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 2 September، 2024
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