قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية حجة شرق قلقيلية شمال الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 01:24

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية حجة شرق قلقيلية شمال الضفة المحتلة

منذ 37 mins 2 September، 2024
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