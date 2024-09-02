3 شهيدات بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل في شارع الجلاء شمال مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 2 2024 - 01:24

3 شهيدات بقصف العدو الاسرائيلي لمنزل في شارع الجلاء شمال مدينة غزة

منذ 38 mins 2 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة