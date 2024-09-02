كتائب القسام: مجاهدونا اوقعوا قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بعد تقدمها صوب أحد المنازل الذي تواجد بداخله عدد من المقاومين وأوقعوها بين قتيل وجريح وتم رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 01:22

كتائب القسام: مجاهدونا اوقعوا قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بعد تقدمها صوب أحد المنازل الذي تواجد بداخله عدد من المقاومين وأوقعوها بين قتيل وجريح وتم رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء

منذ 2 ساعة 1 September، 2024
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