مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت بلدة العديسة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 1 2024 - 20:18

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت بلدة العديسة

منذ 2 ساعة 1 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة