أطباء بلا حدود: الفريق الطبي التابع لمنظمتنا اضطر إلى وقف عمليات غسيل الكلى في مستشفى خليل سليمان في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 14:38

أطباء بلا حدود: الفريق الطبي التابع لمنظمتنا اضطر إلى وقف عمليات غسيل الكلى في مستشفى خليل سليمان في جنين

منذ 2 ساعة 1 September، 2024
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