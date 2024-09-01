غارة لطيران العدو الاسرائيلي على منطقة قليبو شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 03:04

غارة لطيران العدو الاسرائيلي على منطقة قليبو شمال غزة

منذ 1 ساعة 1 September، 2024
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