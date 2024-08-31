كتائب شهداء الأقصى – جنين: نصبنا كمينًا محكمًا لقوة مشاة صهيونية في حي الدمج بمدينة جنين وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 31 2024 - 11:14
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
31 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
إعلام العدو: إصابة قائد لواء منطقة غوش عتصيون وهو برتبة عقيد وحالة أحد الجنود المصابين في العملية "ميؤوس منها"
إعلام العدو: إصابة قائد لواء منطقة غوش عتصيون وهو برتبة عقيد
إعلام العدو: حالة احد الجنود المصابين في عملية غوش عتصيون "ميؤوس منها"
رئيس الحكومة الصهيونية السابق نفتالي بينيت: اسمع بوتيرة متزايدة عن اشخاص قرروا الانتقال الدائم الى الخارج
وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي طالب المجتمع الدولي بإجراءات فعالة لوقف الإبادة الجماعية وإرسال مساعدات الى غزة
يديعوت أحرونوت: اجتماع المجلس الوزاري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية بين نتنياهو وغالانت
يديعوت أحرونوت: عندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا هاجمه غالانت واتهمه بفرضها على "الجيش الإسرائيلي"
كتائب شهداء الأقصى – جنين: نصبنا كمينًا محكمًا لقوة مشاة صهيونية في حي الدمج بمدينة جنين وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
منذ 50 mins
31 August، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
مروحيات العدو الصهيوني تنقل جنودا مصابين من جنين إلى مستشفى رمبام في حيفا المحتلة
حركة الجهاد الإسلامي: نبارك العملية النوعية المزدوجة التي نفذها مقاومون أبطال في مستوطنة غوش عتصيون
الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل ويمنع دخول الفلسطينيين إليه
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}