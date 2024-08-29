سرايا القدس-كتيبة جنين: بعد قيام مقاتلينا تفجير عبوة بقوة مشاة يواصل أبطالنا إمطار قوات الإسناد والتعزيزات العسكرية بمحور الصناعية بزخات مباشرة من الرصاص موقعين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 16:30

سرايا القدس-كتيبة جنين: بعد قيام مقاتلينا تفجير عبوة بقوة مشاة يواصل أبطالنا إمطار قوات الإسناد والتعزيزات العسكرية بمحور الصناعية بزخات مباشرة من الرصاص موقعين إصابات مؤكدة

منذ 32 mins 29 August، 2024
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